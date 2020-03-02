Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KONYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KONYA - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KONYA

6 saat önce

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika konfederasyonları yaptıkları ortak açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını protesto etti.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika konfederasyonları yaptıkları ortak açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını protesto etti.

Konya'daki sendika konfederasyonları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla KTO'da ortak basın açıklaması yaptı.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak Türk bayrağının altında kenetlendiklerini belirtti.

Öztürk, masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliği için açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Suriye'de rejim güçlerinin yapılan anlaşmalara uymayıp Türk askerini pusuya düşürmesinin, asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Tarihi ve sosyal bağlarımız bulunan, rejim güçlerinden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerini gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır."

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KONYA

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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