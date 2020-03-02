Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

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Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
6 saat önce
Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'ın basın açıklamasını okuması Dua edilmesi BİTLİS - Bitlis'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:55 Kaynak: AA
Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'ın basın açıklamasını okuması
Dua edilmesi BİTLİS - Bitlis'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
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