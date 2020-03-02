Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'ın basın açıklamasını okuması Dua edilmesi BİTLİS - Bitlis'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'ın basın açıklamasını okuması

Dua edilmesi BİTLİS - Bitlis'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:55 Kaynak: AA
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