Sivil Toplum Kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
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Sivil Toplum Kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Elazığ'daki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Sivil Toplum Kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Elazığ'daki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, kentteki meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla şube binasında düzenlediği toplantıda, Suriye'de tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunduğunu söyledi.

Rejim güçlerinin ve destekçilerinin Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklediğini aktaran Ensarioğlu, Türk devleti ve ordusunun, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini anımsattı.

Ensarioğlu, İdlib'deki hain saldırının sahiplerinin, bunun bedelini ödeyeceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Batman

Batman Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünyanın sessiz kaldığını belirten Demir, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımızla da rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Demir, "Bugün her zamankinden daha güçlü bir şekilde biriz, bütünüz, hep birlikteyiz." dedi.

Bingöl

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında (BTSO) bir araya gelen STK'ler adına açıklama yapan BTSO Başkanı Mahmut Ayas, Türkiye'nin kadim tarihinden ve köklü medeniyetinden aldığı ilhamla, her zaman bölgesinde ve dünyada barışa hizmet eden adımların öncüsü olduğunu söyledi.


Sivil toplum kuruluşları olarak, hayati bir süreçten geçilen bugünlerde, devletin, ülke güvenliği ve menfaatlerini esas alan, aynı zamanda bölgede barışın tesisi ve muhafazasını gözeten adımlarını sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Ayas, şunları kaydetti:

"Son günlerde İdlib'de yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bugün ordumuzun, Suriye'de milli güvenliğimizi muhafaza etmenin yanında, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla uluslararası hukuka uygun şekilde bulunmasını önemsiyoruz. Çeşitli saldırı ve girişimlerle akamete uğratılmaya çalışılsa da söz konusu mücadelemizin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. "

Elazığ

Elazığ'daki STK'ler, Suriye'de barış ve huzurun sağlanmasına yönelik İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için ortak basın açıklaması yaptı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Ticaret Borsasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının, pek çok ülkede karşılık görmediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir."

Arslan, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerini kullandı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Diyarbakır, Suriye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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