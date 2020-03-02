Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli'de ortak basın açıklamaları yaptı.

Manisa

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) düzenlenen basın toplantısına, kentte bulanan odalar, borsalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin bugüne kadar bölgede yürüttüğü "Fırat Kalkanı", "Zeytin Dalı" ve "Barış Pınarı" harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini hatırlatarak, Bahar Kalkanı Harekatı'yla yine gereken cevabın en net şekilde verileceğini vurguladı.