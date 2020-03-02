Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te bazı oda, borsa, dernek ve sendikalarca, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla basın...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te bazı oda, borsa, dernek ve sendikalarca, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla basın açıklamaları yapıldı.

Hakkari

Hakkari'de de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerince Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın toplantısı düzenlendi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, burada yaptığı açıklamada, söz konusu açıklamanın 81 ilde ortak yapıldığını anımsattı.

İdlip'te rejim güçlerinin Mehmetçiğe yönelik hain saldırısına ortak tepki gösterdiklerine vurgu yapan Taş, "Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Hakkari, Bitlis, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:29 Kaynak: AA
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