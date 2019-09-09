Son Dakika Haberleri: Sivil toplum kuruluşlarından Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
Son Dakika Güncel Haber

Sivil toplum kuruluşlarından Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

1 saat önce

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine bazı sivil toplum kuruluşlarınca destek açıklaması yapıldı.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine bazı sivil toplum kuruluşlarınca destek açıklaması yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Dernek Başkanı Hatice Turan Kandemir, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden annelerin sonuna kadar arkasında olduklarını, anneleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

"Çocuklarımız 30 yıldan beri dağa götürülüyor, emperyalist devletlerin taşeronları olarak kullandırılmaya çalışılıyor." diyen Kandemir, bir anne olarak yaşanan acıyı hissettiğini belirtti.

Kandemir, annelerini sesine kulak verilmesi onlara destek olunması gerektiğini anlatarak, bunun için önümüzdeki günlerde Diyarbakır'a gideceklerini aktardı.

"Tüm Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının destek vermesini istiyorum. Zaman birlik olma zamanı. Analarımızın evlatlarını dağa götürüyorlar. Siyasetçilere, sanatçılara, sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, ülkemizin teminatı." diyen Kandemir, bu zulmün bitmesi için sonuna kadar annelerin yanında olacaklarını kaydetti.

Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Dernek Başkanı Murat Kırmızıoğlu da, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini desteklediklerini söyledi.

"Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşana kadar desteklerimizi sürdüreceğiz. Çocuk ve bebek katili PKK ve ona yardım eden HDP'yi lanetliyoruz. İnanıyoruz ki; Türkiye'de terörle mücadelenin yanı sıra bu annelerimiz terör örgütün sonunu getirecek." ifadelerini kullanan Kırmızıoğlu, annelere desteklerinin süreceğini aktardı.

Sivil toplum kuruluşlarından Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümete yakın yazar, Haluk Levent'ten özür diledi
HDP'den il binası önündeki annelerle ilgili açıklama: Cumhurbaşkanı aileleri kışkırtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 18:47:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivil toplum kuruluşlarından Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]