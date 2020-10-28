Sivil toplum kuruluşlarından Fransa'ya büyükelçilik önünde kınama - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından Fransa'ya büyükelçilik önünde kınama

28.10.2020 22:15

Ankara'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleri, Hazreti Muhammed'i ve Müslümanları hedef alan tutumu nedeniyle Fransa'yı kınadı.

Ankara'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleri, Hazreti Muhammed'i ve Müslümanları hedef alan tutumu nedeniyle Fransa'yı kınadı.

Çankaya'daki Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan STK üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ülkesi aleyhine slogan attı.

Tekbir ve salavat getiren grup, "Dünyanın baş belası Macronavirüs", "Faşizm Avrupanın sanatıdır", "Özümüzle sözümüzle tüm varlığımızla Peygamber Efendimizin (SAV) izindeyiz" şeklinde dövizler taşıdı.

Daha sonra grup adına okunan bildiride, Fransa başta olmak üzere Avrupa'da bir süredir tırmanan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı üzerine kurulu ırkçılık akımlarının küresel bir tehdide dönüştüğü belirtildi.

Demokrasinin ve özgürlüklerin "anavatanı" olmakla övünen bir coğrafyada, Müslümanların kutsallarına ve Peygamberine karşı yürütülen saldırıların "modern bir barbarlık" olarak değerlendirildiği bildiride, Müslümanların sadece Hazreti Muhammed'e değil, diğer peygamberlere de muhabbetle yaklaşan bir inancın mensubu olduğu dile getirildi.

Hazreti Muhammed'e yönelik saygısızlıkla başlayan kampanyaların Müslümanların tamamını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldığına işaret edilen bildiride, bu düşmanlığın dönüp dolaşarak sahiplerini kuşatmasının da kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz ki, tek isteğimiz dinimize, değerlerimize, Peygamber Efendimize, milletimize ve onun temsilcisi Cumhurbaşkanımıza saygılı olunmasıdır. Şayet bu en temel hakkımızı kullanmamıza tahammül edilmeyecekse dünyanın son iki asrına damgasını vuran Avrupa değerlerini yeniden tartışmamız ve oluşturmamız gerektiği sonucuna varacağız. Fransa başta olmak üzere ırkçılığın ve İslam düşmanlığının tırmandığı Avrupa ülkelerinin tamamını bu çerçevede samimi bir muhasebeye davet ediyoruz. İslam'ı ve Peygamberi'ni canından aziz bilen Müslümanlar olarak, teşvik ettiği saygısızlıklar ve açıkça yürüttüğü tahrikler sebebiyle Fransa'yı şiddetle kınıyoruz."

Sivil toplum kuruluşlarından Fransa'ya büyükelçilik önünde kınama
Sivil toplum kuruluşlarından Fransa'ya büyükelçilik önünde kınama
Sivil toplum kuruluşlarından Fransa'ya büyükelçilik önünde kınama
Sivil toplum kuruluşlarından Fransa'ya büyükelçilik önünde kınama

toplum, Fransa, Ankara, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından Fransa'ya büyükelçilik önünde kınama - Son Dakika


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