Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek - SİİRT - Son Dakika

Sivil toplum örgütlerinin toplanması

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu'nun açıklaması

Genel görüntüler Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek

DİYARBAKIR - Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını lanetledi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) bir araya gelen sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan STSO Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, her dönemde devletin ve milletin yanında durduklarını söyledi.

Çalapkulu, İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepki göstermek ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için toplandıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez."

Bahar Kalkanı Harekatı'nın Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatıldığını belirten Çalapkulu, şunları aktardı:

"Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz."

Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Mardin

Mardin'de sivil toplum kuruluşları, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki göstererek Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek açıklamasında bulundu.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) konferans salonunda bir araya gelen 30 sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına açıklama yapan MTSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya kınadıklarını, orada başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı da desteklediklerini belirtti.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünyanın sessiz kaldığını kaydeden Tutaşı, Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının da pek çok ülkede karşılık görmediğini söyledi.

Tutaşı şöyle dedi:

"Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez."

Bahar Kalkanı Harekatı'nın Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatıldığının altını çizen Tutaşı, "Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerini kullandı.

Şırnak

Şırnak'ta 30 sivil toplum örgütünden "Bahar Kalkanı Harekatı'na" destek

Şırnak'ta 30 sivil toplum örgütü, Suriye'ye barış ve huzur getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı'na" destek açıklamasında bulundu.

Ticaret Sanayi Odası (TSO) konferans salonunda bir araya gelen sivil toplum örgütü adına açıklama yapan Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı( ESOB) Heşar Haşimoğlu, şehit olan askerlere rahmet yaralılara başsağlığı dileğinde bulundu.

Türk askerlerinin İdlib'te hem ülke sınırlarını hem de mazlumların hakkını korumak adına orada bulunduğunu aktaran Haşimoğlu, şöyle devam etti:

"Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi.Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor.İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü.Bu saldırı,asla kabul edilemez "

Türkiye'nin masum insanları katleden,ülkenin güvenliğine açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmasının beklenemeyeceğini ifade eden Haşimoğlu, rejimin zulmünden kaçan Suriyelilerin yaşama hakkını tarihi ve vicdani sorumluluk olduğunu vurguladı.

"Türk Devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir" diyen Haşimoğlu, "Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz .Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz.Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz" ifadelerini kullandı.