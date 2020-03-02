Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek - Son Dakika
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Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek

7 saat önce

-Sivil toplum kuruluşlarının toplanması -Basın açıklamasını Heşar Haşimoğlu'nun okuması Şırnak'ta 30 sivil toplum örgütünden "Bahar Kalkanı Harekatı'na" destek ŞIRNAK - Şırnak'ta 30 sivil toplum örgütü, Suriye'ye barış ve huzur getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan "Bahar Kalkanı...

-Sivil toplum kuruluşlarının toplanması

-Basın açıklamasını Heşar Haşimoğlu'nun okuması Şırnak'ta 30 sivil toplum örgütünden " Bahar Kalkanı Harekatı'na" destek

ŞIRNAK - Şırnak'ta 30 sivil toplum örgütü, Suriye'ye barış ve huzur getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı'na" destek açıklamasında bulundu.

Ticaret Sanayi Odası (TSO) konferans salonunda bir araya gelen sivil toplum örgütü adına açıklama yapan Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı( ESOB) Heşar Haşimoğlu, şehit olan askerlere rahmet yaralılara başsağlığı dileğinde bulundu.

Türk askerlerinin İdlib'te hem ülke sınırlarını hem de mazlumların hakkını korumak adına orada bulunduğunu aktaran Haşimoğlu, şöyle devam etti:

"Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi.Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor.İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü.Bu saldırı,asla kabul edilemez "

Türkiye'nin masum insanları katleden,ülkenin güvenliğine açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmasının beklenemeyeceğini ifade eden Haşimoğlu, rejimin zulmünden kaçan Suriyelilerin yaşama hakkını tarihi ve vicdani sorumluluk olduğunu vurguladı.

"Türk Devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir" diyen Haşimoğlu, "Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz .Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz.Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek

Suriye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:03 Kaynak: AA
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