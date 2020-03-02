Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika konfederasyonları yaptıkları ortak açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını protesto etti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bir otelde düzenlenen toplantıda, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını protesto etti.

Ortak basın açıklamasını okuyan Sanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Hüsnü Serteser, 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun, hep birlikte bu açıklamayı yaptığını anımsattı.

"Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk" diyen Serteser, şunları kaydetti:

"Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun."