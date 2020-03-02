Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Manavgat ilçesinde sivil toplum kuruluşları, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını kınayarak Mehmetçiğe destek verdi.

Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek, System.String[]

Manavgat ilçesinde sivil toplum kuruluşları, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını kınayarak Mehmetçiğe destek verdi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ortak basın açıklamasında bildiriyi okuyan Oda Başkanı Ahmet Boztaş, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını söyledi.

Üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini belirten Boztaş, "Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Allah yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun " dedi.

Mehmetçiğin ülke sınırları ile mazlumları koruduğuna vurgulayan Boztaş, şunları söyledi:

"Türk devleti ve ordusu bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz."

Basın açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Özcan'ı ziyaret ederek, şehit askerler için başsağlığı dilediğinde bulundu.

Manavgat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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