Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Kumluca ilçesinde sivil toplum kuruluşları, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını kınayarak "Bahar Kalkanı" harekatına destek verdi.

Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek, System.String[]

Kumluca ilçesinde sivil toplum kuruluşları, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını kınayarak "Bahar Kalkanı" harekatına destek verdi.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay yaptı.

Türk milletinin ve devletin yanında durduklarını belirten Günay, "Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Türk askerinin İdlib'de hem ülke sınırlarını ve hem de mazlumları koruduğunu vurgulayan Günay, şunları ifade etti:

"Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü."

Bu saldırıyı, asla kabul edilemez olarak nitelendiren Günay, masum insanları katleden ve ülke güvenliğine de açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalınmasının beklenemez olduğunu dile getirdi.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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