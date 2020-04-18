Sivil toplum kuruluşlarından terhis ertelemeye destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından terhis ertelemeye destek - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından terhis ertelemeye destek

7 saat önce

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaşanan kritik süreçte Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde celp ve terhislerin ertelenmesine sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Sivil toplum kuruluşlarından terhis ertelemeye destek, System.String[]

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaşanan kritik süreçte Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde celp ve terhislerin ertelenmesine sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Özellikle silahlı kuvvetlerin çalışmalarıyla yakından ilgilenen kuruluşların yetkilileri, söz konusu çalışmanın "çok isabetli" olduğunu, aksi durumda oluşacak hareketliliğin hem toplum sağlığına hem de ülke güvenliğine olumsuz etkilerinin bulunabileceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınıyla mücadelede girilen kritik süreçte alınan tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için risk oluşturduğunu, bu nedenle nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesi ile Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasına yönelik çalışma içinde olduklarını açıklamıştı.

Uygulamaya yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçerken özellikle silahlı kuvvetler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından karara yönelik destek geldi.

"Alınan bu karar çok doğrudur"

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Namık Kemal Çalışkan, yaptığı açıklamada, geçmişte de asker alma sistemi içinde terhislerin geciktirilmesine yönelik uygulamaların olduğunu hatırlattı.

Bu uygulamaların sadece ülkelerin savunma ve güvenlik koşullarıyla ilgili değil, küresel çaptaki salgınlarda da olabileceğini ifade eden Çalışkan, "Salgınla ilgili dünyanın çeşitli yerlerinde yaşananları görünce, terhis ve celpleri ertelemeye yönelik bu kararın ne kadar gerekli olduğu daha iyi anlaşılabilir." diye konuştu.

Salgına karşı alınacak önlemlerin başında sosyal hareketliliğin azaltılmasının geldiğini, bu konuda tüm yetkililerin açıklamalar yaptığına dikkati çeken Çalışkan, şunları söyledi:

"Celp dediğimiz konu, gençlerimizin vatani görevlerini yapmak için eğitim merkezilerine gitmesidir. Terhisi de bununla birlikte değerlendirin. Şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlamalar nedeniyle insanlarımızın büyük bölümü evlatlarını askere kendileri götürmek veya almak zorunda kalacak. Bu durum da büyük bir toplumsal hareketlilik anlamına geliyor. Oluşabilecek hareketlilik de salgına yönelik alınan tüm önlemlerin akamete uğraması anlamına gelmektedir. Bu nedenle yapılan bu çalışma, alınan bu karar çok doğrudur."

Terhis ertelemeye yönelik kararın tezkere bekleyen Mehmetçikleri üzebileceğini ifade eden Çalışkan, "Toplumun sağlığı, ülkenin güvenliği için fedakarlık gösteren bu evlatlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmeye yönelik gerekli çalışmaların yapılacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Zorunluluktan ortaya çıktı"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen de celp ve terhis ertelemeye yönelik çalışmayı "çok isabetli bir karar" olarak nitelendirdi.

Bu yöndeki çalışmanın zorunluluktan ortaya çıktığını belirten Dürgen, "Dünyanın her yerinde hareketlilik durdurulmuşken bizim ülkemizde de bu tür tedbirler almak, toplum sağlığı ve ülke güvenliği açısından zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan önemli çalışmaların kamuoyunda olumlu yansımalarının olduğunu bildiren Dürgen, şöyle konuştu:

"Bu sürecin devam ettirilmesi açısından böyle bir karar çok doğrudur. Bu salgının oluşturacağı olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli olması gerekiyor. Mehmetçiğimiz tabii ki bir an önce ailesine kavuşmak isteyebilir ancak Bakanlığın görevi de Mehmetçiği ailesine sağlıklı bir şekilde kavuşturmaktır. Toplum sağlığı ve ülke güvenliği için bu, yapılması gereken bir uygulama. Celpler ve terhisler, ülke içinde büyük bir hareketliliğe neden oluyor. Ayrıca, TSK gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde önemli görevleri, operasyonları yerine getiriyor. Dolayısıyla bu konuda çok daha hassas olunması gerekmektedir."

"TSK'da tayin ve atamalar da durduruldu"

Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Yakup Toprak da uygulamanın çok yerinde olduğunu ifade etti.

Sadece terhis ve celplerin değil, aynı zamanda TSK'da subay, astsubay ve uzman çavuşların tayin, görevlendirme gibi faaliyetlerinin de durdurulduğuna dikkati çeken Toprak, şunları kaydetti:

"Söz konusu uygulamalar büyük bir hareketliliğe neden oluyor. Bu durum da salgının yayılması konusunda çok önemli bir risk oluşturuyor. Böylesi olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirleri de beraberinde getiriyor. Bunun önüne geçmek için yapılan çalışmayı destekliyoruz.

Bununla birlikte TSK'da görev yapan herkesin bu fedakarlığı göstererek bu sürecin atlatılmasına destek olması gerekir."

TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:56 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Büyük takımlar Alanyasporlu N'Sakala'nın peşinde Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi         
17:05
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı         
17:02
Sağlık çalışanları için Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi         
16:54
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor         
16:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı         
16:51
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü         
16:50
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı         
16:44
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık         
16:22
Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti         
16:21
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi         
16:18
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada         
16:09
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı         
15:46
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı         
15:31
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak         
15:22
Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
15:13
Erdoğan, Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi         
15:08
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti         
15:07
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü         
15:05
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak         
14:56
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu         
14:41
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti         
14:40
İmamoğlu'na İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi         
14:36
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi         
14:26
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim         
14:09
Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi         
14:08
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız         
14:06
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 18:02:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivil toplum kuruluşlarından terhis ertelemeye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]