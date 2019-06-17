Son Dakika Haberleri: Sivil toplum kuruluşundan köy okullarının kapatılmasına tepki
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Sivil toplum kuruluşundan köy okullarının kapatılmasına tepki

1 saat önce

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, dört köydeki ortaokulların kapatılmasının köyden kente göçü artıracağı uyarısında bulundu.

Sivil toplum kuruluşundan köy okullarının kapatılmasına tepki, System.String[]
Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, dört köydeki ortaokulların kapatılmasının köyden kente göçü artıracağı uyarısında bulundu.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Dulkadirli, Kuruağıl, Değirmenkaşı ortaokullarıyla Kaman ilçesine bağlı İsahocalı Selamoğlu Ortaokulu'nun öğrenci sayısının az olması gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.
Üretim ve kalkınmanın temelini oluşturarak köyde ikame eden çiftçilerin gecesini gündüzüne katarak ülkeye katma değer oluşturduğu ifade edilen açıklamada, bu kararın köylerdeki üretim sürecine darbe vuracağı ileri sürüldü.
Açıklamada, kararın köyden kente göçü artıracağı savunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:22 Kaynak: AA
Kaman, Dulkadirli, Kırşehir
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