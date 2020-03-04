Sivil toplum örgütleri Mehmetçik için kenetlendi - SİİRT - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivil toplum örgütleri Mehmetçik için kenetlendi - SİİRT - Son Dakika

Sivil toplum örgütleri Mehmetçik için kenetlendi - SİİRT

6 saat önce

Siirt'teki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için şehitliği ziyaret etti.

Siirt'teki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için şehitliği ziyaret etti.

AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte düzenlediği programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İdlib şehitleri için dua edildi.

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı.

AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Hamit Bedük, İdlib'de askerlerin şehit olduğu saldırıdan derin üzüntü duyduklarını belirterek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sivil toplum örgütleriyle şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi.

Siirt Üniversitesi Kızılay Topluluğu Üyesi Sultan Kesici ise "Söz konusu vatan olunca birlik ve beraberlik içinde hareket ederek sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Sivil toplum örgütleri olarak askerimizin başarısı için bir araya gedik, bayrağımızın altında kenetlendik." diye konuştu.

Sivil toplum örgütleri Mehmetçik için kenetlendi - SİİRT

Bahar Kalkanı Harekatı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı
Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:30:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivil toplum örgütleri Mehmetçik için kenetlendi - SİİRT - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]