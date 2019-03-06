Sivil Toplum Örgütleri Seçim Bürolarını Ziyaret Etti

Seydişehir ilçesinde 10 dernek ve oda başkanı huzur içinde bir seçim için partilerin seçim bürolarını ziyaret etti.

Seydişehir ilçesinde 10 dernek ve oda başkanı huzur içinde bir seçim için partilerin seçim bürolarını ziyaret etti.



On meslek odası ile dernek başkanından oluşan heyet, sırasıyla AK Parti, CHP, İYİ parti ve bağımsız aday Abdülkadir Çat'ın seçim koordinasyon merkezlerinde ziyaret ederek, yerel seçimlerin gerginliğe meydan vermeden demokratik bir anlayış içinde geçmesini istedi.



Ziyaretlerde sivil toplum örgütleri adına konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük, "Seydişehir sivil toplum örgütleri olarak siyaset üstü bir durumdayız. Bu seçimlerde liyakat sahibi değerli arkadaşlarımızı Belediye başkanı adayı oldular. Hepsine başarılar diliyoruz. Seçimlerin gerginliğe meydan vermeden sükunet içerisinde geçmesi buradaki tüm sivil toplum örgüt temsilcilerin ortak temennisi İnşallah 31 yerel seçimleri sonucu başta Seydişehir olmak üzere ülkemize hayırlara vesile olur." dedi.

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