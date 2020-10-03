Sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan'a destek

- Sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan'a destek Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek verdi.

- Sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan'a destek

İSTANBUL - Kars-Ardahan- Iğdır Dernekler Federasyonu Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek verdi. Arpaçay- Akyaka Dernekler Platformu ve Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Sözcüsü Gökhan Türkeş Öngel, Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirterek, "Karabağ Türk yurdudur. Karabağ'da gerekli mücadeleyi yapıp, Azerbaycan toprağı olarak yeniden ilhakını gerçekleştirelim. Azerbaycan için de tek yol ya istiklal ya ölümdür. Türk milleti için de, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" dedi.

Sivil toplum örgütleri, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek amacıyla Bakırköy'de bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğu vurgulandı.

Arpaçay-Akyaka Dernekler Platformu ve Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Sözcüsü Gökhan Türkeş Öngel, Karabağ'ın Türk yurdu olduğunu söyleyerek, "Ermenistan'ın bunu kabul etmesi gerekiyor. Azerbaycan Karabağ'a sonuna kadar gidecek ve işgal altından kurtaracaktır. Karabağ'da gerekli mücadeleyi yapıp, Azerbaycan toprağı olarak yeniden ilhakını gerçekleştirelim" dedi.

Öngel, "Onlarca yıldır bitmeyen bu acı, dinmeyen gözyaşları ve çektiği acıyı bir türlü haykıramamanın, dünyaya anlatamamanın vermiş olduğu büyük bir keder. Taşnak bozuntusu, Hınçak artığı ermeni çeteleri, 106'sı kadın 70'i yaşlı ve 63'ü çocuk olmak üzere, 613 Azerbaycan türkünü, gözünü kırpmadan katletmiştir. O bebekleri hiç umursamayan, o bebeklerin feryadını hiç duymayan, hamile kadınlara yapılan işkenceleri görmezlikten gelenler, Azerbaycan'ı 29 yıldır diplomasi ve barış yalanları ile oyalamıştır. Ermenilerin işgalci olduğu, Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edildiği halde, bırakın Azerbaycan topraklarından çıkmayı, sivillere kan kusturmaya devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan için de tek yol ya istiklal ya ölümdür"

Öngel sözlerine şöyle devam etti: "Kapı arkasında, bebek katillerinin yaptıklarına göz yumup, sırtını sıvazlayan güçler, bugün, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, kendi topraklarını, işgalden temizleme harekatını durdurabilmek için, ateşkes çağrıları yapıyorlar. Bu güçler, Azerbaycan torakları işgal edilirken neredeydi. Hocalı'da, bebekler katledilirken neredeydi. 29 yıldır vatan hasreti çeken yüzbinler haykırırken neredeydi. Gün, adaletin yeniden sağlanması günüdür. Gün bir kez daha aynı acılar çekilmesin diye temizlik yapma günüdür. Tam 29 yıldır sabreden Azerbaycan'ın hakkını geri alma günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kocatepe'den baktığında, İzmir istikametine doğru kaçan yunan birlikleri için ne hissediyor, ne planlıyorsa, bugün Azerbaycanlı komutanları da, Ermeni çetelerine bakıp aynı duyguyu yaşamaktadır. O zaman, Azerbaycan için de tek yol ya istiklal ya ölümdür".

'Türk milleti için de, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' diyen Öngel, "O satıh, başta Azerbaycan toprakları olmak üzere, bütün Türkistan topraklarıdır. Arpaçay-Akyaka Dernekler Platformu ve KAİ Federasyonu olarak, 29 yıldır, işgal altında olan Karabağ'ın, Azerbaycan topraklarına yeniden ilhakı mücadelesine, her türlü desteği vereceğimizi ilan ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

(MFA-ACÖ-E)

Sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan'a destek
Sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan'a destek
Sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan'a destek
Sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan'a destek

Ermenistan, Azerbaycan, Ardahan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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