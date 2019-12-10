Son Dakika Haberleri: Sivil toplum örgütlerinden Mısır'a mektup
Son Dakika Güncel Sivil toplum örgütlerinden Mısır'a mektup - Son Dakika

Sivil toplum örgütlerinden Mısır'a mektup

6 saat önce

Gaziantep ve Şanlıurfa'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Mısır hapishanelerinde işkenceye maruz kalan Müslümanlara destek mektupları gönderdi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Mısır hapishanelerinde işkenceye maruz kalan Müslümanlara destek mektupları gönderdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Temsilcisi Tuncay Mengilli, vakıf binası önünde yaptığı açıklamada, temel hakları güvence altına almak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilan edilişinin üzerinden 71 yıl geçtiğini söyledi.

Mengilli, kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören Batı'nın bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girdiğini, dünyanın diğer ülkelerinde sivillere yönelik her türlü ihlalin "güvenlik" perdesi altında meşrulaştırıldığını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşları olarak Mısır'a mektuplar yollamaya başladıklarını aktaran Mengilli, "Zindanlarda ciddi şekilde zorluk yaşayan Müslüman kardeşlerimiz her gün işkence görüyor. Gönüllü kardeşlerimizin yazdıkları mektuplarla Mısır zindanlarını mektup yağmuruna tutmaya karar verdik. En azından farkındalığın oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Mengilli, Mısır'da olduğu gibi Doğu Türkistan'da, Suriye'de ve Filistin'de Müslümanlara karşı insan hakları ihlallerinin sürdüğünü belirterek, farkındalık oluşturmak amacıyla kentte düzenlenecek tüm etkinliklere "Ses ver Türkiye" sloganıyla katılım göstereceklerini sözlerine ekledi.

Katılımcılar, daha sonra hazırladıkları mektupları PTT şubesi aracılığıyla gönderdi.

Sivil toplum örgütlerinden Mısır'a mektup

İnsani Yardım Vakfı, Gaziantep, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boris Johnson'da biraz Türklük var" sözleriyle salonu güldürdü Konyaspor taraftarına hareket yapan Sumudica PFDK'ya sevk edildi Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:55:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivil toplum örgütlerinden Mısır'a mektup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]