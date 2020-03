Sivil toplum örgütünden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - DİYARBAKIR - Son Dakika

STK temsilcilerinden genel görüntüler

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu'nun açıklaması Sivil toplum örgütünden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Suriye'de barış ve huzurun sağlanması amacıyla İdlib'de başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek için sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması yaptı.

Kentte faaliyet yürüten yaklaşık 30 STK adına Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, birliktelik metnini okudu.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünyanın sessiz kaldığını ve Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının da pek çok ülkede karşılık görmediğini söyleyen Ensarioğlu, Suriye'de insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejimle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Rejim güçlerinin ve destekçilerinin Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklediğini aktaran Ensarioğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."