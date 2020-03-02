Sivil toplum ve iş dünyasından İdlib saldırısına ortak tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivil toplum ve iş dünyasından İdlib saldırısına ortak tepki - Son Dakika

Sivil toplum ve iş dünyasından İdlib saldırısına ortak tepki

7 saat önce

ANKARA'da, meslek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile iş dünyası temsilcileri, rejimin İdlib'de düzenlediği saldırıya ortak tepki göstererek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Sivil toplum ve iş dünyasından İdlib saldırısına ortak tepki, System.String[]

ANKARA'da, meslek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile iş dünyası temsilcileri, rejimin İdlib'de düzenlediği saldırıya ortak tepki göstererek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için alınacak kararların ve atılacak adımların arkasındayız" dedi.

Ankara'da, aralarında Memur Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun bulunduğu 30 meslek ve sivil toplum kuruluşu ile iş dünyası temsilcileri adına basın açıklamasını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptı. Hisarcıklıoğlu, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini kaydetti. İdlib'de düzenlenen saldırıya ortak tepki gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekatıyla ödemeye de başlamıştır. Şimdi birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için alınacak kararların ve atılacak adımların arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."


Bahar Kalkanı Harekatı, Sivil Toplum Kuruluşu, Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki"
Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Kocagül dönüşte trafik kazası geçirdi

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 19:45:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivil toplum ve iş dünyasından İdlib saldırısına ortak tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]