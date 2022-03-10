Son dakika! Bakan Yanık, 2022-2023 Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı yarın açıklayacak - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ulusal düzeyde gerçekleştirilen 5 farklı Sivil Toplum Buluşmaları sonucunda hazırlanan 2022-2023 Sivil Toplum Vizyon Belgesini ve Eylem Planı'nı yarın açıklıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve etkin uygulanması için sivil toplum ile iş birliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla düzenlenen Sivil Toplum Buluşmaları'nın ilki, 'kadın' temasıyla 7 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da yapıldı. Sivil Toplum Buluşmaları, daha sonra 'çocuk', 'göç ve insani yardım', engelli ve yaşlı', 'şehit yakınları ve gaziler' temalarında Ankara, İstanbul, Hatay ve Batman'da gerçekleştirildi. Ayrım gözetmeksizin bakanlığın görev ve sorumlulukları alanında faaliyet gösteren 215 sivil toplum temsilcisinin davet edildiği program, iki oturum halinde gerçekleşti. Odak grup çalışmalarında istişareler yapıldı. 5 farklı temada yapılan Sivil Toplum Buluşmaları'nda STK'ların görüş ve önerileri alındı. Sivil Toplum Buluşmaları'na katılım sağlayamayan sivil toplum temsilcilerinin de görüş ve önerilerine yer verilmesi amacıyla görevli akademisyenlerin öncülüğünde mevzuat, sistem güçlendirme ve koordinasyon başlıkları altında bir anket çalışması yapıldı. Ayrıca elde edilen bulguların değerlendirilmesi için sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mülakatlar gerçekleştirildi. Sivil Toplum Buluşmaları, anket çalışmaları ve mülakatlar ışığında "Durum Değerlendirmesi Raporu" hazırlandı. Rapor sonucunda sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer STK'ların da işbirliğinde hayata geçirilecek 5 hedef, 28 faaliyetten oluşan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planı hazırlandı.

İLK SİVİL TOPLUM VİZYON BELGESİ VE EYLEM PLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sivil toplumla iş birliğini doğru bir zeminde belirleyebilmek, sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında kapasitelerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç, beklenti ve isteklerini etkili bir şekilde tespit edip bunları karşılayabilecek bir alt yapı oluşturmak, sivil toplum kuruluşlarının bakanlığın sorumluluğundaki alanlarda faaliyetlerini etkinleştirmek ve güçlendirmek amacıyla hazırladığı ilk Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planı, Bakan Derya Yanık tarafından 11 Mart tarihinde düzenlenecek lansman toplantısıyla açıklanacak.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)