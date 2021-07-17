Üye Girişi
Sivil toplumda 25 yıldır güç birliği - Son Dakika

Sivil toplumda 25 yıldır güç birliği

17.07.2021 09:37
Sivil toplumda 25 yıldır güç birliği, System.String[]

25 yıldır farklı alanlarda faaliyet gösteren, sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında birleştiren Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği (TAGKGB) hedef büyüttü.

25 yıldır farklı alanlarda faaliyet gösteren, sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında birleştiren Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği (TAGKGB) hedef büyüttü.

1996 yılında Tülay Aktaş'ın vefatı üzerine bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ile yola çıkan TAGKGB, 25 yıldır günden güne büyüyerek çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık, engelli, kadın, çocuk, eğitim, çevre gibi farklı alanlarda toplumsal sorunların çözümünde aktif rol alan, 200'e yakın sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği; insanların fiziksel, sosyo-ekonomik, psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini sağlamak, dayanışmayı arttırmak ve zor durumda olanlara maddi ve manevi yardım etmek için gerçekleştirdiği çalışmalarına yeni projeler ekledi. Covid-19 sürecinde yüz yüze faaliyetleri sınırlanan sivil toplum kuruluşları ile birlikte çok hızlı bir şekilde dijital ortamda faaliyetlerini sürdürdürdüklerini belirten TAGKGB Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, "Pandemi bize yeni yetkinlikler kazandırdı. Aylık toplantılarımıza online devam ettik. Bu şekilde sadece İzmir değil Türkiye'nin farklı yerlerinden sivil toplum kuruluşları toplantılarımıza katıldı. Yine aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmek, farklı bakış açıları ile buluşmalarını sağlamak adına gerçekleştirdiğimiz proje ve etkinliklerimize farklı illerden katılım oldu. Pandemi, İzmir depremi, sel baskını gibi felaketlerde acil ihtiyaçların karşılanması için yürüttüğümüz çalışmalarımız ile de çok daha geniş kitlelere ulaşma imkanı sağladık" dedi.

"Odağımıza değişimi aldık"

Pandemide güç birliği olarak krizi fırsata dönüştürdüklerini belirten Dayıoğlu "Hızla gelişen teknoloji ile sınırlar ortadan kalktı, kuşaklar arasında farklılıklar arttı, bakış açıları değişti. Sivil toplum kuruluşları da artık hem iş yapma biçimlerini hem de toplumsal sorunların çözümü için uyguladıkları projeleri ve çalışmaları bu değişime entegre etmek zorundalar. Bu değişime hızla uyum sağlayan gençlerimiz aktif olarak gönüllü çalışmalarının içinde yer almak istiyor. Artık sadece tüzel kişiliği olan kurumlar değil bizim gibi platformlar da çok daha fazla gündemde. Türkiye'de bir ilk olarak 25 yıl önce temellerini attığımız bu yapıda; uzun yıllardır dayanışma, adil yaşam, etkili savunuculuk, eşitlik ve paylaşmak için çalışıyoruz. Şimdi ise odağımıza değişimi aldık. Güç birliği olarak bu dönemde çalışmalarımıza yenilerini eklemek, yeni dünya düzenine daha fazla uyum sağlamak için tüm kurumsal yapımızı gözden geçirerek, süreç ve sonuç odaklı sürdürülebilir projelere odaklandık. Değişime açık, gelişen, sosyal etkisi daha geniş bir sivil toplum oluşturmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda SMA hastalığı ile ilgili toplumu bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra çevre ve eğitim ile ilgili farklı alanlarda sorunlara yerel yönetimler, kamu kurumları ve üyemiz sivil toplum kuruluşları işbirliği ile kalıcı çözümler getirecek çalışmaları planlıyoruz. Amacımız sadece İzmir'den değil Türkiye'nin farklı illerinden sivil toplum kuruluşlarını platformumuz içerisine alarak daha güçlü bir sivil toplum çatısı oluşturmak" diye konuştu. - İZMİR

Sivil toplumda 25 yıldır güç birliği
Sivil toplumda 25 yıldır güç birliği
Sivil toplumda 25 yıldır güç birliği

Tülay Aktaş, Türkiye, Pandemi, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivil toplumda 25 yıldır güç birliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu 10:40 Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu Büyükşen cinayeti çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım 09:49 Büyükşen cinayeti çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu 09:28 Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu
Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş 08:49 Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü 01:36 Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz 00:35 Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti

Son Dakika Haberleri
11:10 Açık arttırmaya çıktı! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
Açık arttırmaya çıktı! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı Açık arttırmaya çıktı! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı         
11:10
Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada         
09:57
İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf         
09:45
Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi         
09:04
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu         
08:14
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti         
23:20
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 11:21:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivil toplumda 25 yıldır güç birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement