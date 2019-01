Sivil Toplumdan Türkiye'nin AB'ye Üyelik Sürecine Tam Destek

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Biz, AB fonlarının doğrudan yönetim sistemiyle yürütülmesine pek sıcak bakmıyoruz ve bunu aslında AB değerlerine de çok uygun bulmuyoruz.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının faydalanıcısı olduğu, AB Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) sivil toplum sektörü bileşeni altında desteklenen "Sivil Toplum Destek Programı"nın açılışı programı Ankara'da bir otelde yapıldı.



Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu'nun yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ve program kapsamında hibe almaya hak kazanan çok sayıda STK temsilcisi katıldı.



Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Sivil Toplum Destek Programı kapsamında yürütülen proje bağlamında, her bir programa yaklaşık 500 STK ve projenin katıldığını belirterek, projeleri kabul edilen STK'ları tebrik etti.



Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının, STK'ların çalışmalarına her zaman önem verdiğini kaydeden Kaymakcı, Sivil Toplum ve İletişim Başkanlığının, AB Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.





Sivil toplumun, diğer ülkelerdeki muhataplarıyla iş birliği ve tanışıklığını artırmak amacıyla farklı programlar adı altında, 2002-2016 döneminde yaklaşık 105 milyon avro tutarında yatırım yapıldığını anlatan Kaymakcı, 2014-2020 döneminde de yaklaşık 200 milyon avroluk bir bütçenin söz konusu olduğunu belirtti.





Kaymakcı, şu ifadeleri kullandı:





"Bu bütçeyi doğrudan yönetim sistemiye AB Delegasyonu yürütüyor. Biz, AB fonlarının doğrudan yönetim sistemiyle yürütülmesine pek sıcak bakmıyoruz ve bunu aslında AB değerlerine de çok uygun bulmuyoruz çünkü biz daha demokratik olan, STK'ları daha çok dinleyen, onların daha fazla görüşlerini alan yerel unsurları karar alma mekanizmasına koyan, merkezi olmayan IPA yönetim sistemini arzu ediyoruz ve bunun da devam etmesini diliyoruz. Bunları önümüzdeki dönem sizlerle konuşmaya devam edeceğiz."



"STK'ların çalışma ortamını daha iyi hale getirmek istiyoruz"



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger de sivil toplum konusunun Birlik için önemine işaret ederek, günlük hayatta ve kentlerde karşılaşılan sorunların ele alınmasında STK'ların çok iyi pozisyon aldığına işaret etti.



STK'ları, sadece insan hakları ve siyasi konular üzerine çalışan örgütler olarak algılamadıklarının altını çizen Berger, STK'ların hayvan hakları, çevre ve şehir planlama gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiğini ve günlük hayatın her alanıyla temas eden örgütler olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin, STK'lar açısından oldukça zengin olduğunu ve yaklaşık 100 bin STK'nın görev yaptığını dile getiren Berger, "Biz, her şeyden önce sizlerin çalışma yaptığı bu genel ortamı daha iyi bir hale getirmek ve politika yapım süreçlerine aktif katılımı teşvik etmek istiyoruz." diye konuştu.



Berger, STK'ların etkinliğinin artırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.



Kamu sektörü ve STK'lar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Berger, STK'ların özerkliğinin, temsil gücü ve hesap verilebilirliğinin artırılması yönünde de faaliyetlerde bulunduklarının altını çizdi.



Christian Berger, "Biz, AB Başkanlığıyla 2014-2020 yıllarında bu alanda (STK'lara yönelik) 190 milyon avroluk bir bütçeye sahip olacağız ve bu paranın harcanmasını sağlayacağız. Ülke strateji belgesinde Türkiye ile bu konuda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.



Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Uslu da sivil toplumun geliştirilmesinin IPA'nın en önemli önceliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de bu öncelik doğrultusunda sivil toplumun geliştirilmesini hedefleyen birçok programın uygulandığını ve projenin yürütüldüğünü belirtti.



Uslu, bu kapsamda, IPA'nın 2007-2013 yıllarını kapsayan 1. döneminde STK'lara çeşitli programlar altında yaklaşık 75 milyon avro tutarında fon tahsis edildiğini kaydetti.



Katılımcılardan Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini destek



Konuşmaların ardından, açılış törenine katılan 200'den fazla davetliye, cep telefonu üzerinden Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin soruların yer aldığı anket yapıldı.



Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, sahnede ekrana yansıtılan soruları davetlilere okuyarak anketi yönetti.



Katılımcıların yüzde 91'i, "Türkiye'nin AB üyeliğinin, Türkiye'ye yararlı olacağına inanıyor musunuz ve Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekliyor musunuz?" sorusuna "evet" yanıtı verirken, yüzde 9'u "hayır" şıkkını tercih etti.



AB üyeliğinin Türkiye'ye en fazla yarar sağlayacağı üç alanın sorulması üzerine katılımcıların büyük çoğunluğu, demokrasi ve insan hakları, daha nitelikli yaşam standartları, vize serbestisi/serbest dolaşım yanıtını verdi.



Katılımcıların, "Üyelik koşullarını yerine getirmiş ve olumlu algıya sahip bir Türkiye'yi AB'nin üyeliğe kabul edeceğine inanıyor musunuz?" sorusunu yüzde 54'ü "evet", yüzde 46'sı "hayır" olarak yanıtladı.



Öte yandan, AB'nin, Türkiye'yi üye yapma konusunda en fazla endişe duyduğu konulara ilişkin, katılımcılar, Türkiye'nin nüfusunun büyük çoğunluğunun Müslüman olması, Türkler hakkında tarihten gelen ön yargı ve korkular ile Türkiye'nin demokratik standartları yanıtlarını verdi.

