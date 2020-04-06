Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dernek ve vakıfların genel kurullarıyla sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin 16 Mart tarihli genelgeyle ertelendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarına ilişkin İçişleri Bakanlığınca bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dernek ve vakıfların genel kurullarıyla sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, Bakanlığımızın 16 Mart 2020 tarihli genelgesiyle ertelenmiştir. Yine derneklerin, idareye vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerinin hazırlanması ve bildirilmesi sürecinde mağdur olmalarını ve idari yaptırımlarla karşılaşmalarını önlemek amacıyla nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme süreleri Bakanlığımızın 3 Nisan 2020 tarihli genelgesiyle 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır."