Sivil Trafik Polisleri İş Başında
43 dakika önce
Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri motosiklet denetimlerine başladı.
Düzce
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri motosiklet denetimlerine başladı. Polis
ekipleri, motosiklet sürücülerinin uygulama noktasından kaçmaması için denetimlerini sivil kıyafetler ve araçlarla yapıyor.
Bahar aylarının gelmesi ve Düzce'de motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri motosiklet denetimlerine başladı. Ekipler özellikle kask ve ehliyet üzerinde uygulamalarını arttırdı. Ayrıca ekipler uygulama sırasında kendilerini görüp, uygulama noktasından kaçmak isteyen motosiklet sürücülerinin önüne geçmek için denetimlerini sivil kıyafet ve sivil araçla yapıyor. Bu sayede uygulama olduğunu fark etmeyen motosiklet sürücüleri uygulama noktasına girmek zorunda kalıyor. - DÜZCE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:10 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu, 2 Bin 500 Kadın Polis Alınacağını Açıkladı
Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi
Oyuncak Alan Küçük Mirza'nın Mutluluğu İzleyenleri Duygulandırdı