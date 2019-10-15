Son Dakika Haberleri: Sivil yaralılar Kızıltepe'deki hastanelere getiriliyor
Son Dakika 3. Sayfa Sivil yaralılar Kızıltepe'deki hastanelere getiriliyor

Sivil yaralılar Kızıltepe'deki hastanelere getiriliyor

19 dakika önce

Sivil yaralılar Kızıltepe'deki hastanelere getiriliyorMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı.

Sivil yaralılar Kızıltepe'deki hastanelere getiriliyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye getirildi.

Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca ve Otluk köyüne, Suriye tarafından 8 adet havan topu ve roket atıldı. YPG'li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sivil yaralılar Kızıltepe'deki hastanelere getiriliyor

Kızıltepe, Suriye, YPG, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
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