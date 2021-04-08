Sivilce tedavisinde dikkat edilecek noktalar - Son Dakika

Sivilce tedavisinde dikkat edilecek noktalar

08.04.2021 16:30
Sivilce tedavisinde dikkat edilecek noktalar, System.String[]

Sivilce önemli bir kozmetik sorundur ve kişide psikolojik yakınmalara neden olabilir.

Sivilce önemli bir kozmetik sorundur ve kişide psikolojik yakınmalara neden olabilir. Hastalarda memnuniyet verici bir görünüm elde etmek için  erken ve bireysel tedavi gerekir.

Sivilce derideki yağ bezlerinden kaynaklanır. Hastaların büyük bölümü 11-25 yaş arasıdır. Ergenlik döneminde deri yağlanmasının artması ile birlikte başlar ve çoğalır. Kişinin anne babadan genetik olarak aldığı cilt yapısı ve hormonal aktivite önemli bir faktördür. Yağ bezlerinde salgı artışı, yağ bezlerinin boşaltım kanallarında tıkanıklık ve bakteri üremesi aknede önemli rol oynar.

Sivilce deride komedon denen  siyah veya beyaz noktalarla başlar ve zamanla iltihaplı kırmızı  aknelere dönüşür.

TEDAVİDE BEŞ BASAMAK

1. DERİ YÜZEYİNİN SOYUCU AJANLARLA SOYULARAK HÜCRE BİRİKİMİNİN ENGELLENMESİ VE DERİNİN YAĞ SALGISININ AZALTILMASI ÖNEMLİDİR

Akne tedavisinin en önemli adımıdır ve tedavinin başarısı için gereklidir. Bunun için Retinoik asit türevleri kullanılır.

2. DERİDE BAKTERİLERİN AZALTILMASI VEYA YOK EDİLMESİ

Bununiçin antibiyotikli ilaçlar ve benzoil peroksit veya azelaik asit içeren kremler kullanılır

3. GÖZENEKLERDEKİ TIKANIKLIĞIN GİDERİLMESİ

Bu işlem komedon temizliği şeklinde olabileceği gibi, salisilik asit veya (AHA) alfa hidroksi asitler (glikolik asit v.b) ile komedon çözücü asitler kullanımıyla olabilir.

4. İLTİHABİ YANITIN AZALTILMASI

Bu amaçla salisilik asit ve lokal steroi enjeksiyonları kullanılır.

5. DERİNİN YAĞLANMASININ AZALTILMASI

Ağız yoluyla ve topikal olarak uygulanan retinoik asit türevleri kullanılır. Sivilce tedavisinde önemli bir basmaktır.

CİLT TEMİZLİĞİ, NEMLENDİRME VE SİVİLCE

Kuru ortamlarda yaşamak sivilce oluşumunda alevlenmeye sebep olabilir. Cilt temizliği için nemlendiricili yüz temizleyicileri kullanılması daha etkilidir ve iyileşmeyi hızlandırır. Çok yağlı nemlendirici kremler ve pomadlar sivilcelerde artışa sebep olabilir. Bazı kozmetik ürünler akneye sebeb olabilir. Günümüzde genellikle yağlı olmayan, gözenekleri tıkamayan ürünler tercih edilmektedir. Akne hastaların sabunla yıkamayı takıntı halıne getirmeleri akneye neden olabilir. Birçok temizleme ürünü ve şampuan doymamış yağ asitleri içerdiğinden komedon oluşumuna neden olabilir. Aşırı yıkama sivilceyi önlemez, sadece deri yüzeyindeki yağ tabakasını temizler, sivilcenin asıl oluşum yeri olan yağ bezi içindeki yağlanmaya etkisi yoktur. Yüzünü günde 4 defadan fazla yıkayanlarda akne artabilir.

Sivilce oluşumu karmaşık ve çok etkenli olduğundan tedavi yaklaşımı da değişmektedir. Her hastaya uygun tedavi yöntemi dermatoloji uzmanı tarafından belirlenip  uygulanmalıdır

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Sivilce tedavisinde dikkat edilecek noktalar

Münir Karaloğlu, Genetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

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