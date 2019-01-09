Sivilceleri Kontrol Altına Almak Isana

Sivilceli ve genç ciltler için Active Clear serisini kızıma aldım. Nasıl kullanacağını anlattım. Haftada bir iki kullanılmak üzere lav taşlarının tozundan yapılmış peelingi ile beraber umarım düzenli kullanır ve o güzel yüzündeki sivilcelerden artık kurtulur.

Sivilceli ve genç ciltler için Active Clear serisini kızıma aldım. Nasıl kullanacağını anlattım. Haftada bir iki kullanılmak üzere lav taşlarının tozundan yapılmış peelingi ile beraber umarım düzenli kullanır ve o güzel yüzündeki sivilcelerden artık kurtulur. Ergenlikte sivilceleri coşmadan kontrol altına alırsak ileride çok büyük akne sorunlarından kurtuluruz. Düzenli kullanılmayan hiçbir bakım sonuç vermeyecektir! Hele hele bakterilere karşı verilen savaş uzun soluklu bir savaştır. Videoda kullandıklarım:



ISANA YOUNG Active Clear sivilce önleyici nemlendirici bakım kremi ISANA YOUNG Active Clear sivilce önleyici yoğun gece kremi



ISANA YOUNG Active Kohle peeling



ISANA YOUNG S.O.S. Clear Extra Starke temizleme pedleri

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