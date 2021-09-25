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Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak - Son Dakika

Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak

25.09.2021 07:41
Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak, System.String[]

Japonya hükümetinin, Prenses Mako'nun evlilik sebebiyle, kraliyet ailesinden ayrılan kadın üyelere verilen toplu parayı almama kararını kabul edeceği bildirildi.

Japonya hükümetinin, Prenses Mako'nun evlilik sebebiyle, kraliyet ailesinden ayrılan kadın üyelere verilen toplu parayı almama kararını kabul edeceği bildirildi.

Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako, 2012'de Tokyo'da bir üniversitede tanıştığı erkek arkadaşı Komuro Kei ile gelecek ay dünya evine girecek.

Ülkede geçerli kanunlar gereği, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor. Aileden ayrılan kadın üyelere toplu para veriliyor.

Kyodo'nun konuya ilişkin kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Japon imparatorluk ailesinin kadın üyelerine kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 150 milyon yenlik (1,3 milyon dolar) ödeme gündemde.

Erkek arkadaşı Komuro'nun ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım talep ettiğinin kamuoyuna yansıması sonrası, Mako'nun bu ödemeyi kabul etmeme niyetini açıkladığı kaydedildi.

Hükümetin de Mako'nun bu talebini olumlu karşıladığı bildirildi. Mako'ya ödeme yapılmaması halinde, savaş sonrası dönemde Japonya'da bunun bir ilk olacağı aktarıldı.

Komuro haftaya geliyor

Ay sonuna doğru Komuro'nun, yaşadığı ABD'den, evlilik hazırlıkları kapsamında Japonya'ya dönmesi bekleniyor. Ekimde evlenecek çift, yeni hayatlarını ABD'de sürdürecek.

Japon imparatorluk ailesi üyelerinin pasaportları bulunmuyor. Bu nedenle Mako sivil bir vatandaş statüsüyle, Komuro ile birlikte önce aile sicil kaydı başvurusu yapacak.

Daha sonra Prenses Mako pasaport başvurusunda bulunacak.

Baba Fumihito onaylamıştı

Mako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde tanışmış, Eylül 2017'de resmen nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı.

Şubat 2018'de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısı arasındaki para konularını kapsayan anlaşmazlık yansımıştı.

Ocak 2019'da Komuro yaptığı açıklamada ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.

Komuro'nun hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Kasım 2020'de Prenses Mako, evlilik kararında erkek arkadaşı ile beraber yürümek istediğini duyurmuştu.

Japonya İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.

Naruhito'nun erkek kardeşi ve Prenses Mako'nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020'deki açıklamasında, çiftin evlilik niyetlerini onayladığını açıklamıştı.

Evlilik, Japonya, Tokyo, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak - Son Dakika
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