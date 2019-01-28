Son Dakika Haberleri: Siviller İçin Dünyanın En Tehlikeli Bölgelerinden Biri Ukrayna'nın Doğusu

Siviller İçin Dünyanın En Tehlikeli Bölgelerinden Biri Ukrayna'nın Doğusu

2 saat önce

Ukrayna'da yaklaşık iki milyon kişi mayın tarlalarının tehdidi altında yaşıyor.

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Ukrayna'da yaklaşık iki milyon kişi mayın tarlalarının tehdidi altında yaşıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:13 

Dünya
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