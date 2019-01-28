Siviller İçin Dünyanın En Tehlikeli Bölgelerinden Biri Ukrayna'nın Doğusu
2 saat önce
Ukrayna'da yaklaşık iki milyon kişi mayın tarlalarının tehdidi altında yaşıyor.
Ukrayna'da yaklaşık iki milyon kişi mayın tarlalarının tehdidi altında yaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:13
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