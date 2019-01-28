Siviller İçin Dünyanın En Tehlikeli Bölgelerinden Biri Ukrayna'nın Doğusu

Ukrayna'da yaklaşık iki milyon kişi mayın tarlalarının tehdidi altında yaşıyor.

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Son Anketi Açıklayan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki: AK Parti Bir İlki Yaşıyor

Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi