Siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli bölgelere göç etmeye başladı - Son Dakika

Siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli bölgelere göç etmeye başladı
27.04.2021 19:09
Slogan atarak yürüyüş yapılması Askerlerden detaylar Sivillerin eşyalarını araçlarına yüklemesinden detaylar Eşya yüklü araçlarla göç edenler MOGADİŞU - Somali'de muhalefet ve iktidar arasında seçimlere ilişkin yaşanan anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi üzerine, başkent Mogadişu'daki...
Slogan atarak yürüyüş yapılması
Askerlerden detaylar
Sivillerin eşyalarını araçlarına yüklemesinden detaylar
Eşya yüklü araçlarla göç edenler MOGADİŞU - Somali'de muhalefet ve iktidar arasında seçimlere ilişkin yaşanan anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi üzerine, başkent Mogadişu'daki siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla daha güvenli bölgelere göç etmeye başladı.
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