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Siviller yine hedef alındı

11 dakika önce

Eli kanlı terör örgütü Ypg/Pkk yine sivilleri hedef aldı.

Eli kanlı terör örgütü Ypg/Pkk yine sivilleri hedef aldı.Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde, içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca, Amerikan yapımı TOW antitank füzesiyle saldırdı.Saldırıda 3 sivil şehit olurken, bir kız çocuğu da yaralandı.Patlamayı gören Suriye Milli Ordusu askerleri hızla olay yerine giderek araçtakileri çıkarmaya çalıştı.YPG/PKK, ABD desteğiyle ele geçirdiği Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi de yine havan mermilerinin hedefi oldu.. Suriye'den atılan mermi, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir eve düştü. Havan mermisinin isabet ettiği evde neyse ki kimse yoktu.Zira mermi duvarı delip evin içine girdi. Saldırı sırasında dairenin hemen üst katında bulunan vatandaşlardan biri hafif şekilde yaralandı. Büyük hasar gören ve sonrasında al bayrağabürünen bina tahliye edildi. Geçtiğimiz gün de aynı saatlerde, gazetecilere yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiş, olayda neyse ki kimsenin burnu bile kanamamıştı. Harekatı dolayısıyla teröristlerin hedefinde olan Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar tatil edildi. Mardin ve Şanlıurfa Valiliklerinden yapılan açıklamaya göre eğitime 3 gün ara verildi.

(İHA)

Siviller yine hedef alındı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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