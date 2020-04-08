Sivillere yönelik terör saldırısı (4) - Son Dakika

Sivillere yönelik terör saldırısı (4)
7 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.
Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:22 Kaynak: AA
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