Sivilleri vurdukları bombaların üzerine Süleymani'nin ismini yazdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivilleri vurdukları bombaların üzerine Süleymani'nin ismini yazdılar - Son Dakika

Sivilleri vurdukları bombaların üzerine Süleymani'nin ismini yazdılar

6 saat önce

İran destekli terörist guruplar ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin intikamını Suriye'de sivillerden alıyor.

Sivilleri vurdukları bombaların üzerine Süleymani'nin ismini yazdılar, System.String[]

İran destekli terörist guruplar ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin intikamını Suriye'de sivillerden alıyor.

İran destekli terörist grupların sosyal medya hesaplarında yayımladığı görüntülerde Suriye'nin Halep ilçesi Han Tuman bölgesinin katyuşa füzeleri ile hedef alındığı görülüyor.

Görüntülerde bir askeri unsurun katyuşa füzeleri üzerine ABD'nin Irak'ta hava saldırısında öldürdüğü Kasım Süleymani'nin ismini yazdığı görülüyor.

Füzelerin söz konusu bölgede sivilleri hedef aldığı biliniyor.

Han Tumanı özgürleştirme harekatı olarak adlandırılan İranlı terörist gruplar, Halep kent merkezinden sivillerin yoğun olarak yaşadığı muhaliflerin kontrolündeki alanlara saldırıyor.

İran7ın Suriye'deki durumu

Suriye'de doğrudan İran'a bağlı olarak hareket eden, Lübnan Hizbullahı, Suriye Hizbullahı, Bedir Ordusu, Fatimiyyun Tugayı, Zeynebiyyun Tugayı, Seyyide Rukiya Tugayı, Kataib-i İmam Ali, Abul Fazl Taburu, Kataib-i Hizbullah, Irak Hizbullahı, Ceşy-ül Şabi, Ebu Fadıl Abbas Tugayı, Zülfikar Tugayı, Kuteyb Seyid Şuheda ve İbn Yasir Tugayı ve Iraklı Şii milis grupları yer alıyor.

Suriye rejimi içerisinde hareket eden İran destekli terörist guruplar, özellikle Suriye'nin Halep, Şam, Hama ve Deyrezzor bölgelerinde yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Suriye'de petrol sahasına giden Rus askerlerinin yolunu yine kesti
Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü Son Dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:12:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivilleri vurdukları bombaların üzerine Süleymani'nin ismini yazdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]