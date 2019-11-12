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Sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet EYP imha edildi

7 saat önce

Sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet EYP imha edildiANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

Sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet EYP imha edildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/ YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet EYP imha edildi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:38 Kaynak: İHA
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