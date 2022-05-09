SİVRİ DAĞ'A TIRMANIRKEN BACAĞI KIRILAN ABD'Lİ TURİST HELİKOPTERLE ALINDI - Son Dakika
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SİVRİ DAĞ'A TIRMANIRKEN BACAĞI KIRILAN ABD'Lİ TURİST HELİKOPTERLE ALINDI

09.05.2022 15:38

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sivri Dağ'a tırmanış yaparken bacağı kırılan ve mahsur kalan ABD'li turist Adelore Haakon Lessard, jandarmaya ait helikopterle alınarak hastaneye götürüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sivri Dağ'a tırmanış yaparken bacağı kırılan ve mahsur kalan ABD'li turist Adelore Haakon Lessard, jandarmaya ait helikopterle alınarak hastaneye götürüldü.

Hisarçandır Mahallesi Gedeller mevkiindeki Sivri Dağ'a saat 04.30 sıralarında tırmanış yapan ABD'li Adelore Haakon Lessard'ın sağ bacağı kırıldı. Beraberindekilerin ihbarıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Asayiş Timi, AFAD ve UMKE ekipleri mahsur kalan turistleri kurtarmaya yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası ABD'li turistin bulunduğu yere ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi kayalıkta gerçekleştirdi. Bacağında 3 ayrı noktada kırık belirlenen Lessard, sarp alandan indirilemeyince arama kurtarma teçhizatlı helikopter istendi.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky tipi helikopter Sivri Dağ'a geldi. Helikoptere alınan Lessard. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Tırmanışta Lessard'ın yanında bulunan Polonya vatandaşı Mariusz Wieslaw ve İngiltere vatandaşı İsobel Caroline Nancarrow'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SİVRİ DAĞ'A TIRMANIRKEN BACAĞI KIRILAN ABD'Lİ TURİST HELİKOPTERLE ALINDI
SİVRİ DAĞ'A TIRMANIRKEN BACAĞI KIRILAN ABD'Lİ TURİST HELİKOPTERLE ALINDI
SİVRİ DAĞ'A TIRMANIRKEN BACAĞI KIRILAN ABD'Lİ TURİST HELİKOPTERLE ALINDI
SİVRİ DAĞ'A TIRMANIRKEN BACAĞI KIRILAN ABD'Lİ TURİST HELİKOPTERLE ALINDI

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Kaynak: DHA

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