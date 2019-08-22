Son Dakika Haberleri: Sivri kayalıklarda tehlikeli deniz keyfi
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Sivri kayalıklarda tehlikeli deniz keyfi

47 dakika önce

Antalya'da denize atlamak için sivri kayalıklara tırmanan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle kayalıklara çarpma tehlikesi yaşadı.

Sivri kayalıklarda tehlikeli deniz keyfi, System.String[]

Antalya'da denize atlamak için sivri kayalıklara tırmanan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle kayalıklara çarpma tehlikesi yaşadı.


Antalya'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkartı. Sahilin varyant kısmındaki falezlerde ise aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar, kıyıya yakın mesafedeki kayalıklara tırmanarak denize atlamak istedi. Yaklaşık 2 metrelik dalgaların sivri kayalıkları dövdüğü sırada tırmanmaya çalışan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle kayalıklara çarpma tehlikesi yaşadı.


Kayalıklara tırmanmak isteyen bazı vatandaşların tehlikeyi gördükten sonra vazgeçtiği gözlenirken, bazıları ise dalgalara aldırış etmeden kayalıklara tırmandı.


Güçlükle kayalıklara çıkan vatandaşlar, ardından denize atlamaya devam etti. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:47 Kaynak: İHA
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