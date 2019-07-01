Son Dakika Haberleri: Sivri köyü elektrik trafosu yenilendi
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Sivri köyü elektrik trafosu yenilendi

43 dakika önce

Sorgun'a bağlı Sivri köyünde bulunan içme suyu deposunun elektrik trafosu yenilendi.

Sivri köyü elektrik trafosu yenilendi, System.String[]
Sorgun'a bağlı Sivri köyünde bulunan içme suyu deposunun elektrik trafosu yenilendi.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, şiddetli yağmurlar sırasında, köye içme suyu sağlayan su deposuna yıldırım düşmesi sonucu trafonun yandığını ve kullanılamaz hale geldiğini anımsattı.

Trafonun yanmasıyla köyde içme suyu sıkıntısı başladığını ifade eden Altınpınar, "Olayı duymamızın ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak hemen çalışmalara başladık. Birliğimiz imkanları ile yeni bir trafo aldık. Ekiplerimiz, Sivri köyünün elektrik trafosunu kısa süre içerisinde yenileyerek köyümüzün su problemini gidermiş oldular." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:50 Kaynak: AA
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