Sivriada açıklarında arıza yapan gemi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Sivriada açıklarında arıza yapan gemi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Sivriada açıklarında arıza yapan kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti tarafından Ahırkapı'ya çekildi.

Sivriada açıklarında MEGA D isimli kuru yük gemisi makine arıza yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-2 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemi Kıyı Emniyeti tarafından Ahırkapı'ya çekildi.