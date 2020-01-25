Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan'dan, Elazığ depremi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan'dan, Elazığ depremi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan'dan, Elazığ depremi açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, depremde ilçe merkezinde herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan'dan, Elazığ depremi açıklaması Açıklaması, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, depremde ilçe merkezinde herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe merkezinde çok sayıda binada hasar oluştuğunu belirtti.

Şu ana kadar ilçe merkezinde can kaybının bulunmadığını ifade eden Gündoğan, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var. Bunlar da sağlık ekiplerimizin müdahalesi sonucu ayakta tedavi edildi. Vatandaşlarımıza olası artçı sarsıntılar dolayısıyla evlerine girmemeleri konusunda uyarılar yapıyoruz."

Gündoğan, Sivrice Kaymakamlığı öncülüğünde hasar oluşan köylerde gerekli araştırmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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