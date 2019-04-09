Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan, Görevine Başladı
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MHP'den Sivrice Belediye Başkanı seçilen Turgay Gündoğan görevine başladı.
MHP'den Sivrice Belediye Başkanı seçilen Turgay Gündoğan görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:58 Kaynak: AA
Sivrice Belediye Başkanlı seçilen Turgay Gündoğan, mazbatasını aldıktan sonra beraberinde ilçe teşkilatı, belediye encümenleri ve vatandaşlarla belediye binasına geçti.
Görevine başlayan Gündoğan, tebrikleri kabul etti.
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