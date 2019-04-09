Son Dakika Haberleri: Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan, Görevine Başladı

Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan, Görevine Başladı

24 dakika önce

MHP'den Sivrice Belediye Başkanı seçilen Turgay Gündoğan görevine başladı.

Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan, Görevine Başladı, System.String[]
MHP'den Sivrice Belediye Başkanı seçilen Turgay Gündoğan görevine başladı.

Sivrice Belediye Başkanlı seçilen Turgay Gündoğan, mazbatasını aldıktan sonra beraberinde ilçe teşkilatı, belediye encümenleri ve vatandaşlarla belediye binasına geçti.

Görevine başlayan Gündoğan, tebrikleri kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:58 Kaynak: AA
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