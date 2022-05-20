Sivrice'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Sivrice'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

20.05.2022 11:13
Sivrice'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sivrice ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivrice ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivrice Cumhuriyet Ortaokul bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, şiirler okundu, sportif ve kültürel etkinlikler yapıldı.

Törene, Kaymakam Emre Vural, Belediye Başkanı Tugay Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cağlar Gökalp, gençler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Sivrice, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivrice'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika


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