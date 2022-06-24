Sivrice'de 32 süt sağım makinesi için kura çekimi yapıldı

Gündüz, kura ile belirlenen hak sahiplerine makinelerinin Fırat Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (TAHAM) verilecek olan 1 günlük eğitimin sonunda teslim edileceğini belirtti.

Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu çiftçiye verilecek olan 32 süt sağım makinesi için kura çekimi yapıldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Sivrice, Güncel, Son Dakika

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