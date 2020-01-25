Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi - Son Dakika

Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sivrice, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:44 Kaynak: AA
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