Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi - Son Dakika

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Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:44 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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