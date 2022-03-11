Sivrice'de 5 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Sivrice'de 5 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı

11.03.2022 15:37
Sivrice'de 5 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı

Sivrice Kaymakamlığı tarafından üreticilere 5 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı.

Sivrice Kaymakamlığı tarafından üreticilere 5 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı.

Kaymakam Yunus Emre Vural'ın girişimleri ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen badem ve ceviz fidanları düzenlenen törenle üreticilere ücretsiz olarak verildi.

Fidan dağıtımından memnuniyet duyan üreticiler, desteklerinden dolayı ilgililere teşekkür etti.

Fidan dağıtım törenine Kaymakam Vural, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

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Yunus Emre, Sivrice, Elazığ, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivrice'de 5 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivrice'de 5 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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