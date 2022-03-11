Sivrice'de 5 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Sivrice Kaymakamlığı tarafından üreticilere 5 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı.

Kaymakam Yunus Emre Vural'ın girişimleri ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen badem ve ceviz fidanları düzenlenen törenle üreticilere ücretsiz olarak verildi.

Fidan dağıtımından memnuniyet duyan üreticiler, desteklerinden dolayı ilgililere teşekkür etti.

Fidan dağıtım törenine Kaymakam Vural, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz, muhtarlar ve üreticiler katıldı.