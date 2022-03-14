BEYTÜŞŞEBAP'TA 16 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle 10 köy ile 6 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Beytüşşebap ilçesine bağlı 10 köy ile 6 mezranın yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.