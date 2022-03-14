BEYTÜŞŞEBAP'TA 16 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK - Son Dakika
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BEYTÜŞŞEBAP'TA 16 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK

14.03.2022 10:29

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle 10 köy ile 6 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle 10 köy ile 6 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Beytüşşebap ilçesine bağlı 10 köy ile 6 mezranın yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

BEYTÜŞŞEBAP'TA 16 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
BEYTÜŞŞEBAP'TA 16 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
BEYTÜŞŞEBAP'TA 16 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
BEYTÜŞŞEBAP'TA 16 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
BEYTÜŞŞEBAP'TA 16 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
BEYTÜŞŞEBAP'TA 16 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK

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Hisarcık, Sivrice, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYTÜŞŞEBAP'TA 16 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK - Son Dakika


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