Sivrice'de deprem -Yıkılan binalar - Son Dakika

Sivrice'de deprem -Yıkılan binalar
6 saat önce
Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:53 Kaynak: AA
Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Elazığ'da deprem meydana geldi. Bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
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