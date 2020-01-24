Sivrice'de deprem -Yıkılan binalar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivrice'de deprem -Yıkılan binalar - Son Dakika

Sivrice'de deprem -Yıkılan binalar

6 saat önce

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Elazığ'da deprem meydana geldi. Bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Sivrice'de deprem -Yıkılan binalar

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:53 Kaynak: AA
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