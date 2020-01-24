Sivrice'de deprem -Yıkılan binalar - Son Dakika

Kandilli Rasathanesi , Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Elazığ'da deprem meydana geldi. Bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

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Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu