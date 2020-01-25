Sivrice'de depremzedeler sokakta sabahlıyor - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.

Depremin merkez üssü olan ilçede bazı vatandaşlar artçı sarsıntılara rağmen evlerine girerken, binalarında hasar oluşanlar sokağa çıkarak yaktıkları ateşle ısınmaya çalışıyor.

Depremzedelerden Altan Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Deprem anını anlatan Gürbüz, şunları söyledi:

"Evde 8 kişiydik. Kendimizi dışarıya zor attık. Ahırda hayvanlarımız vardı. Küçükbaş hayvanlarımız telef oldu. Bize bir şey olmadı çok şükür. Depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok sallandık. İlk defa böyle bir depremi yaşadım. Daha önce 2007'de deprem oldu ama bu kadar şiddetli değildi."

Selçuk Saygılı da deprem esnasında kıraathanede olduklarını ve şiddetli sarsıntıyı yaşadıklarını anlattı.

Depremden hemen sonra eve koştuğunu belirten Saygılı, "Çocuklar dışarıya çıkmıştı, evimin bir odası yıkıldı. Şu an beklemedeyiz, tedirginiz. Allah devletimizden razı olsun. Geceyi geçirmek üzere çocuklar arabada bekliyor, biz de dışarıda ateş yaktık. Çocuklarımız korku içerisinde." dedi.