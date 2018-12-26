Son Dakika Haberleri: Sivrice'de Eğitime Fırtına Engeli

Sivrice'de Eğitime Fırtına Engeli

1 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fırtına dolayısıyla okullar tatil edildi.

Sivrice'de Eğitime Fırtına Engeli, System.String[]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fırtına dolayısıyla okullar tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki tüm okulların olumsuz hava şartları dolayısıyla yarım gün tatil edildiğini belirtti.

Akdemir, "Yağmur ve şiddetli fırtına dolayısıyla öğrencilerimizin zarar görmemesi için okullarımız tatil edildi." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:53 Kaynak: AA

Elazığ, Sivrice, Güncel
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