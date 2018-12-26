Sivrice'de Eğitime Fırtına Engeli

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fırtına dolayısıyla okullar tatil edildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fırtına dolayısıyla okullar tatil edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki tüm okulların olumsuz hava şartları dolayısıyla yarım gün tatil edildiğini belirtti.



Akdemir, "Yağmur ve şiddetli fırtına dolayısıyla öğrencilerimizin zarar görmemesi için okullarımız tatil edildi." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Öğretmenlere Maaş ve Kıdem Teşviki Geliyor

Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde

Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu

Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na Yanıt: Terör Adına Ağıt Yakılmasına Şaşırmıyoruz