Son Dakika Haberleri: Sivrice'de Fırtına Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Sivrice'de Fırtına Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fırtına nedeniyle okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Sivrice'de Fırtına Nedeniyle Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fırtına nedeniyle okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Meteorolojinin önceden uyardığı kuvvetli rüzgar ve yağışların etkili olmaya başlamasıyla birlikte, her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir amacıyla Sivrice ilçesinde okullar öğleden sonra tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"Aşırı fırtına nedeni ile sivrice ilçemizde okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir"denildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:36 Kaynak: İHA

Elazığ, Sivrice, Güncel
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